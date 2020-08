Wie heeft er recht op de rijkdommen van de ruimte?

Het gevecht om grondstoffen uit de ruimte is volop bezig. Veel verschillende organisaties willen metalen als ijzer, nikkel, kobalt en platina uit de ruimte halen. Miljardairs en landen investeren flink om die ruimtegrondstoffen te kunnen delven. Maar kunnen zij die rijkdommen zomaar claimen? En: van wie is het heelal eigenlijk?

Voor de ruimte bestaan er nog niet echt regels over eigendom. Onder meer in Nederland wordt daarom gewerkt aan ruimterechtspraak. Verslaggever Mathijs Bouman onderzoekt hoe dat precies zit èn hij claimt voor Nieuwsuur een stukje van de maan. Grote vraag is of hij het ook mag houden: