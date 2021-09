'216 miljoen klimaatvluchtelingen in 2050 als er niets verandert'

Door de gevolgen van klimaatverandering zijn mogelijk 216 miljoen mensen in zes regio's van de wereld voor 2050 noodgedwongen naar een andere plek in hun land verhuisd. Dat heeft de Wereldbank bekendgemaakt in een rapport over klimaatverandering.

In de onderzochte regio's kunnen volgens het onderzoek al tegen 2030 de eerste gebieden ontstaan waar mensen op grote schaal naar andere delen van hun land vluchten voor klimaatverandering. Mogelijke gevaren zijn watertekorten, een afname van de groei van gewassen en de stijging van de zeespiegel.

Het onderzoek borduurt voort op een in 2018 uitgekomen rapport waarin werd gekeken naar de impact van klimaatverandering in de sub-Sahara (mogelijk 86 miljoen klimaatmigranten voor 2050), Zuid-Azië (40 miljoen) en Latijns-Amerika (17 miljoen). In het nieuwe rapport is ook gekeken naar Oost-Azië en de Stille Oceaan (49 miljoen), Noord-Afrika (19 miljoen) en Oost-Europa en Centraal-Azië (5 miljoen). West-Europa is niet in het onderzoek meegenomen.

Drie scenario's

Het rapport onderzoekt drie scenario's. In het slechtste scenario wordt ervan uitgegaan dat weinig wordt gedaan aan onder meer de uitstoot van broeikasgassen. Daaruit volgt het cijfer van mogelijk 216 miljoen 'klimaatmigranten'.

In het gunstigste scenario, waarin veel wordt gedaan aan duurzame ontwikkeling, kan het aantal migranten in eigen land 80 procent lager liggen. Maar ook in dat scenario zouden alsnog mogelijk 44 miljoen mensen op zoek moeten naar een plek elders. Vooral in minder welvarende landen is het gevaar groot.

Aanbevelingen

In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan hoe klimaatmigratie mogelijk kan worden tegengegaan. Zo moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen omlaag door te investeren in "groene, veerkrachtige en inclusieve ontwikkeling".