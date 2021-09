Excuses Urker jongeren in nazi-achtige uniformen: 'Grens overschreden bij verkleedfeest'

Ongeveer tien jongeren in Urk hebben zaterdag op straat rondgelopen in kledij die sterk doet denken aan nazi-uniformen. Op beelden is ook te zien hoe een van de jongeren gekleed is in een gevangenisoutfit met Jodenster. Hij wordt door de anderen onder schot gehouden.

Vanavond hebben ze hun excuses aangeboden, meldt Hart van Nederland, dat zegt een verklaring van de groep jongeren te hebben ingezien: "Het was absoluut niet de bedoeling of intentie om herinneringen wat betreft de Tweede Wereldoorlog op te wekken."

De gemeente Urk zei eerder in een verklaring dat het ging om een protest tegen de coronamaatregelen dat niet door de beugel kan. "Dit gedrag is niet alleen zeer verwerpelijk en uitermate ongepast, maar ook kwetsend voor grote bevolkingsgroepen. Met deze smakeloze actie is wat de gemeente Urk betreft een hele duidelijk grens overtreden." Samen met het Openbaar Ministerie en de politie wordt gepoogd "een adequaat beeld te krijgen van de situatie en de betrokkenen".

In hun excuusbericht reppen de jongeren met geen woord over protest tegen coronamaatregelen. Ze zeggen dat er "een verkleedfeestje" heeft plaatsgevonden. Dat ze een grens hadden overschreden, beseften ze naar eigen zeggen pas later. "Wij willen benadrukken dat wij absoluut niet antisemitisch of tegen Joden zijn, of achter het Duitse regime staan. Hierbij onze oprechte excuses."