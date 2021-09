De uitzending van 13 september

Nederland drugsland

Liquidaties, vergismoorden, ontvoeringen, en beschietingen. Bijna dagelijks is er in Nederland een geweldsincident dat op een of andere manier gerelateerd is aan drugs. Het gebruik van drugs is in Nederland genormaliseerd, het is zelfs een bloeiende bedrijfstak met een miljardenomzet. Wetenschappers, hulpverleners, bestuurders en toezichthouders vrezen dat het drugsproblematiek onbeheersbaar is geworden.

Daarom praat Nieuwsuur in een driedelige serie met bezorgde professionals. We trappen vanavond af met Hans Boutellier, hij is bijzonder hoogleraar polarisatie en maatschappelijke veerkracht.