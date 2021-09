Kamermeerderheid lijkt uitbreiding 'coronapas' te steunen

De Tweede Kamer is in principe niet afwijzend tegenover het kabinetsplan om meer gebruik te gaan maken van coronatoegangsbewijzen om de samenleving verder te openen. Wel leven er nog veel vragen over de uitvoering.

Gisteren werd bekend dat het demissionaire kabinet voornemens is om weliswaar vanaf 25 september de anderhalvemeterregel los te laten, maar wel op meer plekken dan nu een coronatoegangsbewijs in te voeren. Bijvoorbeeld in de horeca, de bioscoop en het theater. Morgen licht het kabinet de plannen toe.

Een meerderheid in de Kamer lijkt het plan te steunen, maar over de uitvoering is het laatste woord niet gezegd. Ook willen partijen dat er voldoende laagdrempelige testmogelijkheden zijn voor mensen die zich niet willen laten vaccineren.

Onder meer GroenLinks hamert daar al langer op. De partij vindt dat testen voor iedereen (gratis) toegankelijk moet zijn. Testen zou dan op meer plekken moeten kunnen dan nu, naar Duits voorbeeld.

Denk, PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, JA21, SGP, Van Haga en BBB zijn niet te spreken over de coronapas als toegangsmiddel. BBB-leider Van der Plas wil bij het Kamerdebat komende donderdag een hoofdelijke stemming over de plannen.

Dwang of geen dwang?

Demissionair minister De Jonge zei vandaag na Torentjesoverleg dat het opengaan van de samenleving bijna niet zonder zo'n coronatoegangsbewijs kan. Hij begrijpt naar eigen zeggen dat mensen naar versoepelingen snakken en dat de rek er bij velen uit is. Maar dat geldt ook voor de gezondheidszorg, zei hij, en daarom moeten versoepelingen wel op een "verantwoorde manier" gebeuren.

Coronatoegangsbewijzen kunnen volgens De Jonge een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het aantal besmettingen. Mogelijk worden mensen ook aangespoord zich alsnog te laten vaccineren, voegde hij daaraan toe, maar dat is niet het hoofddoel. Van dwang is volgens hem geen sprake.

Eerder nam de Kamer een motie aan van Denk die zich uitspreekt tegen vaccinatiedwang voor toegang in openbare ruimten. Volgens ingewijden wil het kabinet de QR-code nu vooral invoeren voor horeca, bioscopen en bijvoorbeeld het theater, en niet in openbare ruimtes. Volgens De Jonge gaat het nu ook al zo bij voetbalwedstrijden en is dat geen probleem.