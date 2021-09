Meerderheid achter coronatoegangsbewijs, 'vaccinatiekloof aanzienlijk'

De meeste Nederlanders hebben begrip voor de uitgelekte plannen van het kabinet voor een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca. 55 procent vindt het terecht als je in een café of restaurant via de CoronaCheck-app moet bewijzen dat je gevaccineerd bent, negatief getest of hersteld van covid-19. Bij de bioscopen ligt dat percentage iets hoger: 59 procent. Ruim een kwart is tegen en 14 procent is neutraal.

Dat ligt heel anders bij mensen die zich niet hebben laten vaccineren, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Van hen vindt 7 procent de zogenoemde coronapas te billijken.

Volgens onderzoeker Peter Kanne van I&O Research gaapt er op meer gebieden een "aanzienlijke en scherpe kloof" tussen gevaccineerden en mensen die van vaccinatie hebben afgezien. "Die kloof was al langer zichtbaar, maar door de invoering van een coronatoegangsbewijs wordt hij heel concreet", vertelt Kanne. "Een ruime meerderheid (60 procent) van de bevolking vindt weliswaar dat vaccineren een vrije keus moet zijn. Maar tegelijkertijd staat men achter de coronapas, die de vrijheid van niet-gevaccineerden inperkt. Dat ervaart die laatste groep als belastend en onrechtvaardig."

Vaccinatiedwang

Op de vraag aan niet-gevaccineerden of ze dwang ervaren om zich laten prikken, antwoordt 61 procent "sterk" en 20 procent "een beetje". Bijna vier op de tien (38 procent) zeggen dit jaar al vervelende situaties te hebben ervaren. Ze voelen zich gediscrimineerd omdat ze voor sommige dingen worden buitengesloten. En ze laten weten als "wappies" in de hoek te worden gezet, terwijl ze zelf vinden dat ze goede redenen hebben om zich niet te laten inenten.

Die redenen voor die weigering zijn vooral onzekerheid over de langetermijneffecten van het vaccin (67 procent) en wantrouwen ten opzichte van een vaccin dat zo snel is ontwikkeld (64 procent). Daarna volgt een gebrek aan vertrouwen in farmaceutische bedrijven (47 procent) en de overheid (44 procent). Nog eens 42 procent noemt angst voor bijwerkingen als reden voor het afzien van vaccinatie.

Conflicten

Sowieso heeft vaccinatie tot veel gespreksstof geleid onder Nederlanders. Acht op de tien zeggen hierover te hebben gesproken met familieleden, vrienden en collega's. De meeste van die gesprekken verlopen rustig, maar soms ontstaan pittige discussies (21 procent) of zelfs conflicten (4 procent).

Voor verdergaande maatregelen dan het coronatoegangsbewijs is geen meerderheid te vinden. Een derde is het eens met de stelling dat gevaccineerden voorrang moeten krijgen boven niet-gevaccineerden bij de behandeling in het ziekenhuis. En 38 procent wil bedrijven het recht geven niet-gevaccineerde werknemers te verbieden naar kantoor te gaan. Wel is 50 procent voor een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. 17 procent is daarover neutraal

Derde prik

Blijkt er een derde prik nodig om de werking van de vaccins te versterken, dan zou 57 procent van de bevolking die zeker nemen en zou 22 procent dat waarschijnlijk doen. 10 procent wil het zeker niet; 12 procent weet het nog niet.