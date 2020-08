Brug over de Noord vannacht dicht, wordt ingekort vanwege hitte

De Brug over de Noord in de N915 bij Alblasserdam is vannacht in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat kort de brug in vanwege de hitte.

Volgens hoogleraar civiele techniek Rob Nijsse gebeurt het niet vaak dat bruggen worden ingekort, maar is het wel echt nodig. "Bij lange bruggen is het tijdens een hittegolf als nu niet genoeg om alleen maar te koelen", zei hij afgelopen week in NOS Radio 1 Journaal.

Dat de ingekorte bruggen in de winter nóg korter zijn, is volgens Nijsse niet erg. "Als je een brug oprijdt hoor je 'ka-toem', dan rijd je over een voeg heen. Die wordt inderdaad wat groter, maar dat is geen probleem."

De werkzaamheden aan de Brug over de Noord starten vannacht om 00.30 uur en morgenochtend rond 06.00 uur zou de brug weer open moeten gaan. Het verkeer wordt omgeleid, wat kan leiden tot een half uur vertraging.