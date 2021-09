Is Verstappens gridstraf terecht? 'Goed onderbouwde beslissing'

Max Verstappen - AFP

Na 26 rondes op het circuit van Monza kreeg de strijd om de wereldtitel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton een nieuw hoofdstuk. De actie tussen de kemphanen in bocht 1 eindigde in een tranendal. Beide coureurs belandden in de grindbak. Verstappen werd na de race, die door Daniel Ricciardo gewonnen werd, als hoofdschuldige aangewezen. De Red Bull-coureur heeft voor de GP van Rusland een gridstraf van drie plekken gekregen. Het is niet de eerste aanvaring dit seizoen tussen de nummers één en twee van het WK-klassement. Op Silverstone crashte Verstappen hard, nadat Hamilton hem had aangetikt. Het leverde de Brit toen tien seconden tijdstraf op. De vraag is nu of de straf van Verstappen in verhouding is met die van Hamilton. In de Formule 1-podcast laat steward Peter Oord zijn licht erover schijnen. Oord was een week geleden bij de GP van Nederland op Zandvoort nog één van de vier stewards. Volgens hem hebben de stewards en wedstrijdleiding in Italië correct gehandeld, al dacht hij in eerste instantie dat Lewis Hamilton schuldig was aan het voorval.

De wagen van Max Verstapen is bovenop die van Lewis Hamilton terechtgekomen - EPA

"Mijn eerste reactie was, Hamilton maakt een fout. Maar dat is ook het gevaar wat je hebt. Je gaat te snel op basis van heel beperkte beelden kijken van 'wat is mijn mening op dit gebied?'" "Als je dan verder gaat kijken en ook nog eens een keer gaat kijken naar wat er geanalyseerd en over opgeschreven is, dan denk ik dat ze best wel een goed onderbouwde beslissing hebben genomen", vervolgt Oord, die sinds 1994 actief is als steward. "Of ik het daar mee eens ben is wat anders, maar ik zat ook niet bij de heren aan tafel." Donkere container Oord legt uit hoe hij en zijn collega's te werk gaan en refereert aan zijn ervaringen op Zandvoort. "Stewards zitten in een donkere container met een groot beeldscherm en worden gevoed vanuit de racedirector met informatie."

