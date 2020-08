Brandweerlieden op de schouders bij herdenking explosie in Beiroet

In Beiroet heeft de menigte brandweermannen op de schouders gehesen tijdens de herdenking in Libanon van de explosie van vorige week. Die was officieel om 18.08 uur lokale tijd, het moment waarop vorige week de 2750 ton ammoniumnitraat ontplofte. Bekijk hier beelden van de herdenking:

In de nasleep van de ramp zouden documenten aan het licht zijn gekomen waaruit blijkt dat Libanese topfunctionarissen ervan op de hoogte waren dat het ammoniumnitraat daar lag, midden in Beiroet, in de nabijheid van woonwijken, en dat zij er niets aan hebben gedaan. De explosie heeft geleid tot woede onder de bevolking, gericht tegen de politieke leiders en veiligheidsinstanties van het land. Gisteren maakte premier Diab het aftreden van de regering bekend, maar boze Libanezen vinden dat onvoldoende. Velen willen dat de 'corrupte heersende klasse' wordt verwijderd. Er is een protest gepland in de haven in het gebied waar de explosie plaatsvond, met de slogan "Begraaf eerst de autoriteiten". Veel Libanezen willen een onafhankelijk kabinet dat niet wordt gesteund door een van de politieke partijen en eisen een onafhankelijk onderzoek naar de explosie in de haven.