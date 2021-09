Volleyballer Plak naar huis gestuurd na schenden corona-bubbel

Fabian Plak ziet de rest van het EK volleybal aan zijn neus voorbijgaan. De middenaanvaller van de Nederlandse ploeg is naar huis gestuurd na "het overtreden van de teamregels". Hij heeft zich niet gehouden aan de coronaregels die zijn gemaakt over de bubbel.

Wat de 24-jarige Plak exact op zijn kerfstok heeft is onduidelijk, daarover doet volleybalbond Nevobo geen mededelingen. Maar in een statement op zijn website stelt de bond dat het besluit hem naar huis te sturen de enige mogelijkheid was.

"Plak heeft zich tijdens het toernooi niet aan de door het team gestelde voorwaarden gehouden. De Nevobo en de staf hebben daarop besloten hem disciplinair te straffen en naar huis te sturen. Hij heeft het hotel verlaten, en is op weg naar Nederland."