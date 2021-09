Negen mensen in ademnood uit container op Maasvlakte gehaald

In de haven van Rotterdam zijn negen mensen gevonden in een container. Ze hadden ademhalingsproblemen. Het is niet duidelijk hoelang ze in de container hebben gezeten.

De melding kwam iets voor 12.00 uur binnen bij de hulpdiensten. De personen hebben zelf 112 gebeld toen ze in ademnood kwamen. Daarop rukten zes ambulances uit naar de Delta-terminal, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Volgens een woordvoerder van Hutchison Ports ECT Rotterdam gaat het om insluipers die een drugslading wilden ophalen. Het bedrijf onderzoekt nog hoe ze het terrein op zijn gekomen. In de container zit een lading boomstammen.

De insluipers zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Daarna zijn ze aangehouden door de politie.