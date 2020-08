Visser en Smidt winnen bij hervatting internationale atletiekseizoen

Visser won de 100 meter horden in 12,68 en bleef daarmee 0,06 verwijderd van haar Nederlands record. Ze was ruim sneller dan nummer twee Luminosa Bogliolo uit Italië (12,79). Luca Kozál zette met 12,83 de derde tijd van het veld neer.

De Paavo Nurmi Games zijn de eerste atletiekwedstrijden van het door de coronapandemie verlate seizoen in de Continental Tour Gold, één niveau onder de Diamond League.

Nadine Visser is sterk begonnen aan de hervatting van het internationale atletiekseizoen. De 25-jarige hordeloopster was de snelste op de 100 meter horden bij de Paavo Nurmi Games.

Nick Smidt zette de 400 meter horden op zijn naam. De 23-jarige Nederlander liep in Turku 49,84 en was daarmee ruim sneller dan de nummer twee Rasmus Mägi uit Finland (50,01). Ramsey Angela eindigde als vijfde in 51,04.

Van Gool derde

Op de 100 meter kwam Joris van Gool in 10,28 als derde over de streep. Taymir Burnet eindigde in 10.37 als vijfde. De race werd gewonnen door Lamont Jacobs (10,11) uit Italië. De Fransman Christophe Lemaitre viel uit met een bovenbeenblessure.