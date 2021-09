Oranje is 'te soft', weet hockeybondscoach Delmee: 'Topsport is gewoon keihard'

Jeroen Delmee heeft Max Caldas opgevolgd als bondscoach van de hockeymannen - ANP

Puinruimen en de huidige generatie internationals een stevige schop onder hun te gepamperde kont geven. Hij zegt het uiteraard niet zo, maar wie Jeroen Delmee hoort praten beseft dat de hockeymannen het nodige te stellen krijgen met hun nieuwe bondscoach. "Ik vind het pijnlijk om te zeggen, maar we zijn soms blij als we in de jeugd van Spanje winnen. Wat is er gebeurd?!" Slechtste resultaat in 37 jaar Genoeg. Nederland is bij de mannen allang niet meer de dominante kracht die het rond de eeuwwisseling was. Afgelopen zomer moest Oranje op de Olympische Spelen genoegen nemen met een zesde plaats, het slechtste resultaat in 37 jaar. Seve van Ass, reserve-aanvoerder van de hockeymannen, weet nog niet of hij mee kan en wil gaan in de plannen van Delmee:

En dat laat je niet zomaar achter je, merkte Delmee tijdens gesprekken die hij met kandidaat-internationals voerde. "De vraag die iedereen zichzelf stelt is: hoe hebben we dit laten gebeuren? Er zit gevoelsmatig veel meer achter, het lijkt bijna een rouwproces om zo'n resultaat te verwerken. Het is ook nog niet door iedereen verwerkt." Geen duidelijke missie Wat Delmee opviel is dat de spelers "allemaal" over duidelijkheid praatten. "Een stuk continuïteit en de vraag: wie zijn we nu eigenlijk? Topsport is een keuze, dat moet je uitstralen. Wat was de missie die de dames uitstraalden? Wat straalde België uit, wat straalde Australië uit? Daar zat een duidelijke missie achter." Bij de mannen, onder leiding van Max Caldas, niet. Althans niet voor de buitenwacht, waartoe Delmee tot deze zomer ook behoorde. "Ik had af en toe het gevoel: weten ze wel echt waar ze voor kiezen? En zijn ze bereid die keuze te maken?"

"Er is voor mij geen tussenweg, je stinkende best doen is normaal. Ik had soms het gevoel dat ze denken: het zijn wel heel veel opofferingen. Maar ja, dat is normaal!" Topsport = gewoon keihard Delmee zegt het met een lach, maar dat is er meer één van ongeloof dan oprechte blijdschap. Hij behoorde als speler tot de ploegen die olympisch goud wonnen in Atlanta en Sydney. Teams vol winnaars, in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord. Als coach van bescheiden ploegen als Tilburg en Frankrijk stond vechtlust ook hoog op zijn lijstje prioriteiten. "Ik denk dat we in Nederland nog steeds heel veel talent hebben, maar dat moet gepaard gaan met een bepaalde mentaliteit en constant beter willen worden."

"Soms denk ik ook wel dat het iets te soft gaat. Topsport is gewoon keihard, je gaat mee of niet. Hoe ver push jij jezelf, hoe ver push je een teamgenoot?" Beuken, krachtsport en sprintsport Alleen als er een cultuuromslag plaatsvindt, kan Nederland weer schitteren in het huidige internationale hockey, weet de 401-voudig international. "Wij hebben heel erg de neiging te kijken: wie zijn de beste hockeyers in de hoofdklasse? Dat zijn de jongens die de meeste goals maken, die zes man uitspelen." "Maar internationaal hockey is totaal anders dan de hoofdklasse. Dat is gewoon beuken, dat is krachtsport, sprintsport. Individuele momenten zie je bijna niet meer." Meer tijd nodig Delmee zou volgende week maandag voor het eerst met zijn internationals op het veld staan. Maar die datum is met twee weken naar achteren geschoven. "Het heeft gewoon meer tijd nodig om alles naar boven te krijgen", verklaart hij.

