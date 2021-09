Aan Hells Angels gelieerde motorclub moet clubhuis binnen twee weken verlaten

Een motorclub uit Heiloo moet zijn clubhuis binnen 14 dagen ontruimen. De motorclub mag als een chapter van de verboden motorclub Hells Angels (HAMC) worden beschouwd, zegt de rechtbank Noord-Holland. Daarnaast is het gebruik van het clubhuis illegaal.

Motorclub CMC huurde sinds 1990 350 vierkante meter grond van de gemeente. Daarop verrees in de loop der jaren met instemming van de gemeente een clubhuis, maar in oktober 2019 zegde de gemeente de huur op. Uit een bestuurlijke rapportage was gebleken dat CMC onderdeel van de Hells Angels was.

Het gebruik van het clubhuis was daarom een ernstige schending van de openbare orde, besloot de burgemeester. Met het opzeggen van het huurcontract voor de grond verviel ook het recht om daar een clubhuis te hebben. In december 2019 ging de gemeente tot sluiting over. CMC weigerde het pand te ontruimen en de gemeente stapte daarom naar de rechter.

Heiloose Auto en Motor Club

De rechtbank geeft de gemeente nu gelijk. Het weerwoord van de motorclub dat ze niets met de Hells Angels te maken heeft, overtuigde niet. Op het dak van het clubhuis stond de afkorting 'HAMC'.

Volgens de club staat dat voor Heiloose Auto en Motor Club. De kantonrechter vindt dat niet geloofwaardig, ook omdat het logo van de Hells Angels op een muur was aangebracht.

CMC eiste een vergoeding van 400.000 euro voor het clubhuis. Die eis is afgewezen.