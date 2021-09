Uber moet chauffeurs in dienst nemen en volgens cao betalen

Taxichauffeurs die via Uber hun diensten aanbieden in Nederland zijn geen zelfstandige ondernemers, maar werknemers. Het bedrijf moet ze in dienst nemen en betalen volgens de taxi-cao. Dat heeft de rechtbank Amsterdam vandaag bepaald.

Vakbond FNV spande de rechtszaak aan omdat volgens de vakbond de constructie die het bedrijf gebruikt niet deugt en de meeste chauffeurs minder dan het minimumloon verdienen. De FNV eiste dat Uber zijn beleid aanpast en de chauffeurs betaalt conform de cao voor taxivervoer.

Beide partijen hadden chauffeurs meegenomen naar de rechtszaak om hun punten te ondersteunen.

'Signaal naar Den Haag'

Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van FNV is blij met de uitspraak: "Deze uitspraak laat zien wat wij al jaren zeggen: Uber is een werkgever en de chauffeurs zijn werknemers, dus moet Uber zich aan de cao Taxivervoer houden. Het is ook een signaal naar Den Haag dat dit soort constructies illegaal zijn en dat de wet dus gehandhaafd moet gaan worden."

Maurits Schönfeld, General Manager Noord-Europa bij Uber, is juist teleurgesteld. "We weten dat het overgrote deel van de chauffeurs graag zelfstandig wil blijven werken. Chauffeurs willen geen afstand doen van de vrijheid om te kiezen of, waar en wanneer en met wie ze werken. In het belang van chauffeurs gaan we daarom in beroep tegen de uitspraak van de rechter, terwijl we blijven werken aan het verbeteren van platform-werk in Nederland."

Rechtszaken in het buitenland

Eerder voerde FNV zaken tegen maaltijdbezorger Deliveroo en schoonmaakapp Helpling. De zaken tegen Deliveroo werden gewonnen, de zaak tegen Helpling werd grotendeels verloren.

Ook in andere Europese landen zijn er zaken aangespannen tegen Uber, onder meer in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en België. In het Verenigd Koninkrijk heeft Uber zo'n 70.000 chauffeurs na een uitspraak van de rechter aangemerkt als worker, waarmee ze recht hebben op het minimumloon en vakantiegeld. Het bedrijf wijst erop dat die classificatie alleen in het Verenigd Koninkrijk bestaat.