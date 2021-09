Ingepakte Arc de Triomphe vervult postume wens Christo

De zonsondergang bij de ingepakte Arc de Triomphe - Abaca Press

25.000 vierkante meter aan zilverblauw polypropyleen onttrekt de Arc de Triomphe in Parijs tot begin oktober aan het zicht. Hiermee gaat postuum een wens in vervulling die inpakkunstenaar Christo een halve eeuw koesterde. Toen de Bulgaars-Amerikaanse Christo vorig jaar overleed had hij al vergevorderde plannen om het Franse oorlogsmonument onder handen te nemen. Die ambitie was al in 1962 ontstaan, toen hij als jong kunstenaar in Parijs het inpakken van meubels en colablikjes begon te verruilen voor hele gebouwen. Hoewel Christo met zijn partner Jeanne-Claude in de loop der jaren toestemming kreeg om de Parijse Pont Neuf en de Reichstag in Berlijn in te pakken en Central Park vol kleurrijke poorten te zetten, bleef het inpakken van de Arc de Triomphe slechts een droom. Toen het Centre Pompidou een retrospectief over de kunstenaar aankondigde werd dat gezien als het ideale moment om de plannen te verwezenlijken. Het was het eerste inpakproject voor Christo sinds de Reichstag in 1995 en ook het eerste sinds de dood van Jeanne-Claude in 2009. Met hoogwerkers en abseilers werd gisteren de bekleding aangebracht:

'Als iemand de laatste details kende, dan ben ik dat' - NOS

Bij het overlijden van Christo op 84-jarige leeftijd in mei vorig jaar was al duidelijk dat het kunstproject vanwege corona moest worden uitgesteld. Omdat hij had laten weten dat zijn dood niet het einde van het project moest betekenen, nam een neef het werk over. "Ik heb er eindeloos met hem over gepraat, zodat het precies wordt zoals Christo het graag had gezien", zei Vladimir Javatsjev gisteren toen de doeken over het bouwwerk werden gespannen. "Christo heeft het tot in de kleinste details gepland en we houden het zo tot in de kleinste details."