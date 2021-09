Kramer (35) nog steeds niet klaar met schaatsen: 'Lastig, maar ook uitdagend'

Het is de afgelopen jaren aan de start van elk schaatsseizoen een terugkerende vraag: is dit het laatste seizoen van Sven Kramer? "Normaal gesproken is dit wel mijn laatste trainingskamp in de zomer", vertelt de 35-jarige routinier vanuit Italië, waar hij zich met zijn ploeg Jumbo-Visma voorbereidt op een nieuw olympisch seizoen.

"Eigenlijk klinkt dat ook wel oké", aldus Kramer. "Ik ben er nog niet klaar mee, maar op een bepaald moment is het ook wel goed. Ik ben nu lekker aan het trainen, dus ik wil nog geen definitief antwoord geven. Natuurlijk is het een grote kans dat dit mijn laatste seizoen is, maar daar hebben we het later nog wel over."

Bekijk hieronder de reportage van het trainingskamp van Jumbo-Visma in Italië.