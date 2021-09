Taliban scheiden vrouwen van mannen op universiteiten

Vrouwen in Afghanistan mogen aan een universiteit blijven studeren, maar worden gescheiden van de mannen. Ook krijgen ze alleen nog les van vrouwelijke docenten. Als die er niet zijn, zal een andere oplossing worden gezocht, zei de nieuwe Taliban-minister van Onderwijs, Abdul Baqi Haqqani. "We kunnen mannelijke docenten vanachter een gordijn laten lesgeven of technologie inzetten." Haqqani denkt dat iedereen zich in het besluit zal schikken. "We zijn moslims en ze zullen het accepteren."

Vrouwelijke studenten moeten verplicht een hoofddoek dragen. Het is onduidelijk of het gezicht ook bedekt moet worden en of er ook andere kledingvoorschriften gelden.

Verder wordt het lesprogramma aangepast. Haqqani wil een lesprogramma "dat in lijn is met de islam, maar kan concurreren met andere landen". Hoe dit in de praktijk uitpakt, moet worden afgewacht.

Vorige periode

In de eerste periode dat de Taliban aan de macht waren, van 1996 tot 2001, mochten meisjes en vrouwen geen onderwijs volgen en ook verder niet aan het openbare leven meedoen. Nadat de Taliban verdreven waren, steeg het aantal meisjes dat primair onderwijs kreeg van bijna nul tot 2,5 miljoen, zegt de VN-onderwijsorganisatie Unesco. Het aantal vrouwen dat kan lezen steeg tot 30 procent.

Toen de Taliban vorige maand opnieuw de macht in handen kregen, beloofden ze dat vrouwen toegang tot het onderwijs zouden houden en ook dat ze mochten werken. Op dit moment mogen vrouwen niet naar hun werk, behalve in de gezondheidszorg, omdat de veiligheidssituatie dat niet zou toelaten.

De Taliban hebben het ministerie van Vrouwenzaken een nieuwe naam gegeven; het heet nu ministerie van Deugdzaamheid. Dat is het ministerie dat in de eerste Taliban-periode toezag op de naleving van de Taliban-wetgeving op straat. Ambtenaren van dit ministerie straften vrouwen die 'onzedig' gekleed waren of zonder een mannelijke begeleider op pad waren met lijfstraffen.