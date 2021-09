Noord-Korea vuurt kruisraketten af tijdens oefening

Noord-Korea heeft afgelopen weekend succesvolle tests met kruisraketten uitgevoerd, meldt staatspersbureau KCNA. De langeafstandsraketten vlogen 1500 kilometer voordat ze doelen raakten en in territoriale wateren van het land terechtkwamen tijdens tests die zaterdag en zondag werden gehouden.

De ontwikkeling van de raketten biedt "het strategisch belang van het beschikken over een ander effectief afschrikmiddel om de veiligheid van onze staat betrouwbaarder te garanderen en de militaire manoeuvres van de vijandige troepen krachtig in te perken", aldus het staatspersbureau. Pyongyang beschuldigt de VS en Zuid-Korea al lange tijd van "vijandig beleid" jegens het land.

Gesprekken liggen stil

In maart van dit jaar voerde Noord-Korea ook al tests uit met een nieuw type ballistische raketten, na een pauze van meer dan een jaar. De VS veroordeelden dat doen als een "destabiliserende" actie. Afgelopen maand bleek dat het land ook weer de activiteiten had hervat in de belangrijkste kernreactor van het land, een stap die kan duiden op de productie van kernwapens.

De VS maken zich grote zorgen over de wapenprogramma's van de Noord-Koreanen, die raketten hebben getest die delen van het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken. De vorige Amerikaanse president Donald Trump sprak daar herhaaldelijk zelf over met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die op zijn beurt wil dat de zware sancties tegen zijn regime worden geschrapt. Het overleg leidde niet tot een doorbraak, de gesprekken liggen al sinds 2019 stil.