Nieuwe aanval Utrecht op de top-3? 'Daar is club nog niet aan toe'

"Uiteindelijk is Frans daar ook op teruggekomen", zegt de huidige trainer René Hake in Studio Voetbal. "Dat was logisch. De club is daar nog niet aan toe. AZ speelt structureel in de top-4. Dan is het een ander verhaal om zo'n stap te maken. Dat is bij Utrecht niet aan de orde."

"Men gelooft het misschien niet, maar wij willen de top-3 aanvallen", sprak eigenaar Frans van Seumeren van FC Utrecht in de zomer van 2020. Het was een uitspraak die de club de rest van het seizoen bleef achtervolgen. De missie mislukte volledig met de zesde plaats.

"Maar de club speelt al vijf, zes jaar structureel in de top-6", gaat Hake verder. "Dat is een goede basis om een volgende stap te zetten. Waar het eindigt, weet ik niet, maar Vitesse is ook vierde geworden. Dat kan Utrecht ook. Niet dat we per se vierde willen worden, maar we willen gewoon beter presteren dan vorig seizoen."

FC Utrecht werd op 1 juli 1970 opgericht als fusieclub tussen DOS, Elinkwijk en Velox. Het vijftigjarige bestaan was een moment voor Van Seumeren om die ambitie uit te spreken en ook voor een inkijkje, in de vorm van een documentaire, 'FC Utrecht: No Guts No Glory' op Videoland. Die blik achter de schermen in het jubileumseizoen gaat door tot in de kleedkamer.

Een opmerkelijk moment uit de documentaire is als Utrecht na een rode kaart voor Adrian Dalmau tegen ADO Den Haag (1-1) een voorsprong verspeelt en Hake de huilende Spaanse spits de huid vol scheldt in de kleedkamer. Het is een beeld dat we niet kennen van de doorgaans rustige Hake.