Tennisdroom Djokovic in duigen door Medvedev; tranen tijdens laatste game

Novak Djokovic heeft bij de US Open 'de wedstrijd van zijn leven' verloren, zoals hij de finale vooraf betitelde. De Serviër kwam er in New York tegen Daniil Medvedev geen moment aan te pas: 4-6, 4-6, 4-6.

Djokovic had de derde speler in de geschiedenis met een grand slam (winst van alle grandslamtoernooien in één seizoen) kunnen worden én hij had met een 21ste grandslamtitel Roger Federer en Rafael Nadal voorbij kunnen gaan. Nu staan ze alle drie nog op twintig titels.

Emoties

New York had de tennisdroom van Djokovic graag in vervulling zien gaan. Het publiek koos massaal zijn kant, maar tegen een ontketende Medvedev kon Djokovic weinig uitrichten.

Bij 5-4 in de laatste set barstte Djokovic tijdens de wissel in tranen uit. En ook bij het eerste punt van de laatste game waren zijn emoties duidelijk zichtbaar.