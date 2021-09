Activisten zijn zondagavond binnengedrongen bij kalverslachterij Ekro in Apeldoorn, meldt Omroep Gelderland. Daar zouden ze zich hebben vastgeketend. Hoe de groep is binnengedrongen, is nog niet duidelijk.

De politie is met zeker vijf eenheden aanwezig bij de kalverslachterij op de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn. Ook zijn er drie bussen van de Mobiele Eenheid (ME) gearriveerd. De groep activisten wordt geschat op zo'n 50 mensen. Het is nog niet duidelijk waarom ze zijn binnengedrongen.