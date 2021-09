84 activisten dringen binnen bij kalverslachterij in Apeldoorn

Bij de kalverslachterij op de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn waren zeker vijf eenheden aanwezig. Ook waren drie bussen van de Mobiele Eenheid (ME) opgeroepen.

Activisten zijn gisteravond binnengedrongen bij kalverslachterij Ekro in Apeldoorn, meldt Omroep Gelderland . De groep van 84 mensen ketende zich vast in de productieruimtes. Ze zijn aangehouden door de politie.

In een live-video op Facebook zegt de Franstalige groep activisten 269 Libération Animale te zijn binnengedrongen uit protest tegen het dierenleed in de slachterij.

De activisten zijn vannacht een voor een losgemaakt door de politie, en met twee stadsbussen naar een cellencomplex in Apeldoorn gebracht.

'Onbeschoft'

Op het moment van de inval waren twee beveiligers in het bedrijfspand. Zij waarschuwden de politie. Volgens een woordvoerder van de VanDrie Group, waar de kalverslachterij onder valt, kwam de actie onverwacht. "Geen flauw idee waarom ze ons bedrijf hebben uitgekozen."

Om het bedrijfsterrein op te komen, heeft de groep onder meer hekken en beveiligingspoorten beschadigd. "We zijn in principe goed beveiligd. De hekken stonden onder stroom en die zijn losgeknipt met alle risico's van dien", zegt een woordvoerder. Het bedrijf heeft aangifte gedaan en wil de herstelkosten verhalen op de daders.

Er is geen schade in de productieruimtes. Na enkele controles is het bedrijf vanochtend weer begonnen met slachten.