Real Madrid slaat na rust toe tegen Celta, Atlético pakt zege pas in extra tijd

Real Madrid heeft in de vierde speelronde van La Liga met enige moeite afgerekend met Celta de Vigo, de nummer achttien van de ranglijst. Het werd na een 1-2 ruststand 5-2 in Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid moest al na vier minuten in de achtervolging nadat Santi Mina geklungel in de Madrileense defensie had afgestraft. Vinícius Júnior leek de schade al snel koppend te repareren, maar doelman Matias Dituro bleek een geweldige reflex in huis te hebben.

Tegen het stuiterschot van Karim Benzema was hij halverwege de eerste helft echter niet opgewassen. Toch ging Celta met een voorsprong de rust in. De mee opgerukte rechtsback Hugo Mallo bediende Franco Cervi, die eerst met een hakbal achter het standbeen langs de paal trof en daarna in de rebound alsnog scoorde.

Blije Real-gezichten

De tweede helft was koud een minuut oud of Real was alweer langszij gekomen. Opnieuw dankzij Benzema, die een voorzet van Miguel Gutierrez buiten bereik van Dituro binnenkopte. Een kleine tien minuten later bracht de diep gestuurde Vinícius de ploeg van Carlo Ancelotti zelfs op voorsprong. De Braziliaan sprong van blijdschap het publiek in.