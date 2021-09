Zuiden Spanje geteisterd door bosbranden, 2500 mensen geëvacueerd

Het zuiden van Spanje wordt geteisterd door bosbranden. Uit voorzorg zijn de afgelopen dagen ruim 2500 mensen geëvacueerd en het Spaanse leger heeft militairen ingezet om de brandweer te helpen bij de bestrijding van het vuur. De brandweer had al meer dan 300 brandweerlieden en 41 blusvliegtuigen- en helikopters ingezet om het vuur onder controle te krijgen.

Alleen al in de provincie Málaga, in de regio Andalusië, is sinds woensdag zo'n 7000 hectare aan bos afgebrand. Het blussen van de brand wordt bemoeilijkt door de harde wind en de hoge temperaturen. De autoriteiten zeggen aanwijzingen te hebben voor brandstichting. Niet duidelijk is om welke aanwijzingen het gaat.

Bij elkaar zo'n duizend inwoners van de dorpen Jubrique en Genalguacil zijn vandaag geëvacueerd en overgebracht naar een sportzaal in een nabijgelegen dorp.

Gisteren kwamen de bewoners vast te zitten in hun woning door laaghangende rook in het gebied: