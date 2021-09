Voetbalstadions mogen weer helemaal vol door versoepeling coronaregels

De maatregelen gaan in op zaterdag 25 september. Die dag begint de zevende speelronde van de eredivisie met Willem II-PSV.

De stadions mogen weer volledig worden gevuld. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Toeschouwers dienen wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest te overleggen.

In het huidige pakket coronamaatregelen van de overheid mag twee derde van de capaciteit van de stadions worden gebruikt voor de toeschouwers. Daarmee was volgens de KNVB de 1,5-meterregel al losgelaten: "Bij een twee derde bezettingsgraad in een stadion ga je sowieso al door de 1,5 meter heen."

Het grootste deel van het afgelopen voetbalseizoen werd in lege stadions gespeeld. Alleen in de eerste weken en in de laatste week van het seizoen waren beperkte aantallen toeschouwers welkom.