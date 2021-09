Van der Poel wint, maar houdt slag om de arm: 'Kan niks zeggen over WK en Roubaix'

"Het laatste uurtje koers voelde ik het wel", zei de 26-jarige Van der Poel over zijn rugblessure. De artsen hebben hem verzekerd dat het verantwoord is weer te koersen, ook al is hij nog niet volledig hersteld. "Ik kan niet echt iets kapot maken voor de lange termijn."

De kopgroep, met de Nederlanders Danny van Poppel, Piotr Havik, Casper van Uden en Taco van der Hoorn spatte uiteen toen Van der Poel op 25 kilometer van de streep opnieuw aanzette. Van der Hoorn, de winnaar van 2017, kon als enige volgen. Na 183,4 kilometer was bij die laatste de tank leeg en zag hij hoe Van der Poel als eerste finishte.

"Dit is meer dan geslaagd uiteraard", aldus Van der Poel. "Ik ben wel heel blij dat de conditie zo is. Dat had ik niet durven denken. Maar ik kan nog niet zeggen of ik de WK en Roubaix ga doen."