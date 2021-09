Volleyballers in achtste finales EK met hangen en wurgen langs Portugal

De Nederlandse volleyballers zijn op het EK met veel moeite doorgedrongen tot de kwartfinales. Nederland, dat zich als groepswinnaar voor de knock-outfase had geplaatst, voorkwam in Gdansk maar net een Portugese stunt: 3-2 (22-25, 25-22, 26-24, 20-25, 15-13).

Portugal stond de afgelopen zeventig jaar drie keer op het EK en eindigde als tiende, veertiende en twintigste. Van de laatste vijftien duels met Oranje won het er vijf.

Klasse van Abdelaziz

Nederland stond in de eerste drie sets steeds op voorsprong (in de derde zelfs met 14-8), maar liet Portugal, dat in een sterk bezette groep als vierde was geëindigd, telkens terugkomen, waardoor het weer onnodig spannend werd.

Na een matige vierde set had Oranje ook na een 10-7 marge in de vijfde set moeite om door te drukken. Maar zoals veel vaker hielp de klasse van Nimir Abdelaziz, die smashend en blokkerend goed was voor 37 punten (gevolgd door Gijs Jorna met 15 punten), de Nederlandse ploeg uit de problemen.

Bij de laatste acht wacht dinsdag een duel met de winnaar van de wedstrijd tussen titelverdediger Servië en Turkije.