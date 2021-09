Rolstoeltennisster De Groot wint US Open en schrijft geschiedenis met Golden Slam

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft met winst op de US Open haar ultieme Golden Slam: vijf titels in één jaar. De Groot won dit kalenderjaar de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de Paralympische Spelen en nu was ze ook de beste in New York.

In de finale versloeg ze de Japanse Yui Kamiji met 6-3, 6-2. Diezelfde tegenstander trof De Groot nog geen twee weken geleden op de Paralympische Spelen in Tokio. In New York had de Nederlandse beduidend minder moeite met de Japanse. In Tokio moest er in de tweede set een tiebreak aan te pas komen.

Geschiedenis

Met het paralympisch goud kon de 24-jarige tennisster eindelijk de nog ontbrekende titel aan haar palmares toevoegen, nu kan ze daar dus met een gouden pen Golden Slam achter schrijven.

De Groot is de eerste rolstoeltennisster die erin slaagt de unieke Golden Slam te bereiken. De laatste keer dat dat gebeurde in het valide tennis was in 1988 door de Duitse Steffi Graf.