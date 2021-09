Botsing met Hamilton levert Verstappen drie strafplaatsen op voor volgende race

Max Verstappen moet tijdens de Grote Prijs van Rusland drie plekken opgeven in de startopstelling. De Nederlander krijgt deze gridstraf, omdat hij bij de Grote Prijs van Italië volgens de wedstrijdleiding hoofdschuldige was in de botsing met Lewis Hamilton.

Tijdens de race op Monza kwamen de twee kemphanen in de 26ste ronde met elkaar in botsing. Hamilton was na een pitstop teruggekeerd op de baan en kwam daar meteen de aanstormende Verstappen tegen.

De Nederlandse Red Bull-coureur belandde aan de binnenkant van de tweede bocht op de curbs, waarna zijn auto gelanceerd werd en bovenop die van de regerend wereldkampioen terechtkwam.

Ook verbaal botsen Verstappen en Hamilton

Verstappen was na afloop erg stellig door te zeggen dat Hamilton hem ruimte had moeten geven. "Je hebt twee man nodig om samen door die bocht te komen. Als eentje niet wil meewerken, dan houdt het natuurlijk op."

Maar ook Hamilton reageerde venijnig: "Wat me verbaasde is dat ik Max zag uitstappen en weglopen en dat hij niet keek of ik oké was. Dat is normaal gesproken toch het eerste wat je doet als je elkaar raakt."