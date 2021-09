Aanvoerder Doekhi wijst pover Vitesse de weg naar winst op RKC

RKC vertoonde het betere spel en kwam in de 27ste minuut op gelijke hoogte. Saïd Bakari knalde de 1-1 in de kruising. Even later liet Bakkari van dichtbij de kans op een Waalwijkse voorsprong liggen. Vitesse-doelman Markus Schubert voorkwam een goal.

In zijn eerste eredivisieduel van het seizoen torende Doekhi na een indraaiende vrije trap van Maximilian Wittek hoog boven de RKC-defensie uit en kopte hij in de achtste minuut de openingsgoal van Vitesse binnen. Het doelpunt werkte niet bevrijdend voor de bezoekers.

"Beide spelers zijn de afgelopen weken ziek geweest", zei Letsch na afloop over de reservebeurten van Tannane en Bazoer. "Ze waren niet 100 procent en wil alleen spelers opstellen die 100 procent zijn. Dat was de enige reden (om ze op de bank te zetten, red.), niets anders."

In de tweede helft bracht Vitesse-coach Thomas Letsch Oussama Tannane in de ploeg. De spelmaker hoopte in de transferperiode te vertrekken uit Arnhem, maar dat gebeurde niet. Datzelfde geldt voor Riechedly Bazoer, die niet geheel fit ook op de bank begon en daar de hele wedstrijd bleef zitten.

Vitesse-trainer Letsch: 'Laten we het over Doekhi hebben' - NOS

Direct na rust was Bakari andermaal kansrijk, maar even later pakte Vitesse met wat geluk de overwinning. Een van richting veranderd schot van Yann Gboho stuiterde in het doel. Daarna kreeg Tannane een goede kans namens Vitesse (hij schoot over) en rook Kramer aan de 2-2: hij punterde van dichtbij naast.

Vitesse boekte zo de tweede eredivisiezege van het seizoen. Coach Letsch hoopt dat de discussies over Tannane en Bazoer nu gesloten is. "De situatie is nu duidelijk", vervolgde Letsch. "Ze zijn spelers van onze club. Nu moeten ze het laten zien, zoals iedere speler. We zijn blij dat ze bij ons zijn, maar laten we het over Doekhi hebben. Die is net terug en speelde een geweldige wedstrijd."

Tannane zelf bekende dat hij in de laatste dagen van de transfermarkt nog had kunnen vertrekken. "Maar ik heb een keer een overhaaste beslissing gemaakt en had daar achteraf spijt van. Het was niet de juiste stap."

Kijk hieronder naar het interview met Oussama Tannane.