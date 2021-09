Vier vrouwen en kind aangevallen met mes in Italië, verdachte opgepakt

In de Italiaanse stad Rimini is een man opgepakt op verdenking van het steken van vier vrouwen en een 6-jarige jongen met een mes. De verdachte is een 26-jarige asielzoeker uit Somalië.

De autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch motief. Het slachtoffer van 6 jaar, dat in zijn nek werd gesneden, raakte zwaargewond.

Bus

De mesaanval was gisteravond en begon in een bus. Volgens Italiaanse media had de verdachte geen kaartje en viel hij twee controleurs aan toen die om zijn plaatsbewijs vroegen. De twee vrouwen raakten daarbij gewond, onduidelijk is hoe erg.

Vervolgens ging de man ervandoor en buiten zou hij drie willekeurige mensen hebben aangevallen met zijn mes. Een van hen was de 6-jarige jongen, die met zijn moeder voor een supermarkt stond. Later arresteerden agenten de man op straat.

Onder invloed

De Somaliër was mogelijk onder invloed tijdens het incident. Over een motief is nog niets bekend.

Volgens Italiaanse media is het 6-jarige slachtoffer vannacht geopereerd aan een slagaderlijke bloeding. Hij zou inmiddels buiten levensgevaar verkeren, maar artsen houden nog een slag om de arm, meldt nieuwssite la Repubblica.