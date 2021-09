Verstappen na crash: 'Als eentje in zo'n bocht niet wil meewerken, houdt het op'

De Brit was na een pitstop de baan weer opgereden en kwam daar onmiddellijk Verstappen tegen. "We kwamen heel dicht bij elkaar in bocht 1", haalt de Nederlandse Red Bull-coureur het moment terug. "Hij kneep mij al met remmen. Daarna probeerde ik gewoon buitenom te gaan, maar hij bleef mij maar afknijpen. Totdat ik niet genoeg ruimte had om die bocht af te maken."

Maar wat de gemoederen natuurlijk het meest - of misschien wel: alleen - bezighield was: wat gebeurde er precies halverwege de Grote Prijs van Italië toen de koploper in de WK-stand crashte met rivaal Lewis Hamilton en het voor beiden einde wedstrijd was? Het leverde Verstappen voor de volgende race een straf van drie startplaatsen op .

Zoals al gememoreerd: ook voor de aanvaring verliep de veertiende race van het seizoen het allerminst naar wens bij Verstappen. Om te beginnen de start. "Die was slecht. We moeten dat nog gaan bekijken, maar we hadden minder grip dan gisteren. Daardoor kwam ik niet goed weg."

"De racestrategie was ook slecht. Het was echt niet oké om ons zelf te laten undercutten door de leider. Dat moeten we natuurlijk ook analyseren. En bij de pitstop ging er iets fout aan de voorkant, rechtsvoor. Normaal zijn we heel goed in de pitstops, maar nu was er een miscommunicatie."