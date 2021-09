Van Gerwen en Van Duijvenbode stranden in kwartfinales World Cup of Darts

πŸ΄σ §σ ’σ ³σ £σ ΄σ Ώ π—›π—˜π—‘π——π—’ π——π—’π—˜π—¦ π—œπ—§ 𝗙𝗒π—₯ π—¦π—–π—’π—§π—Ÿπ—”π—‘π——! πŸ΄σ §σ ’σ ³σ £σ ΄σ Ώ



Scotland are into the semi-finals after coming through a deciding leg victory in the doubles decider and listen to the ROAR!



Incredible πŸ‘ pic.twitter.com/YwBNFqLBcT