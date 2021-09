Slimme Italiaan Colbrelli wint Europese titel wielrennen op de weg

"Het heeft er nooit echt ingezeten dat we terugkwamen, de negen mannen vooraan waren gewoon te sterk", aldus de Nederlander die uiteindelijk als zeventiende binnenkwam in Trento.

Voor Nederland deden Bauke Mollema, Jan Maas, Nick van der Lijke, Ide Schelling, Koen Bouwman, Sebastian Langeveld en Timo Roosen mee. Zij konden hun stempel niet drukken. "Ik had niet de benen om de mannen te volgen helaas, het zat er niet in", reageerde Mollema na afloop nuchter.

Over het parcours van 179,2 kilometer in het Italiaanse Trento ging het op de laatste meters tussen de Belg en de Italiaans kampioen op de weg. Uiteindelijk bleek Colbrelli de beste sprintbenen én tactiek te hebben.

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli heeft de Europese titel op de weg veroverd. In een sprint met de Belg Remco Evenepoel trok hij in eigen huis aan het langste eind.

Colbrelli hield voet bij stuk wat het kopwerk betreft, de Italiaan nam geen enkel moment over. Tot grote frustratie van Evenepoel die dat duidelijk liet merken met wilde gebaren. Maar de Italiaan was al lang en breed bezig met het laatste sprintje.

Het leek Evenepoel in eerste instantie niet veel te deren, hij had een goed tempo te pakken. Cosnefroy kon het tempo niet bijhouden en moest ruim tien kilometer voor de finish lossen.

"Ik rijd al 300 jaar in het Nederlandse team en in zo'n team ben ik nooit kopvrouw." Naast de wegwedstrijd reed Van Dijk naar het zilver in de tijdrit van de EK.

Een dag eerder sloten de vrouwen al het EK af met de wegwedstrijd, daar was er meer Nederlands succes. Tot haar eigen verbazing won Ellen van Dijk voor het eerst in haar carrière de wegtitel. "Ik heb nog nooit een titel op de weg gepakt, alleen tijdritten", sprak Van Dijk na de finish.

Primoz Roglic komt op 19 september niet in actie op de individuele tijdrit bij de WK wielrennen in België. Slovenië zal in Knokke-Heist vermoedelijk aan de start verschijnen met Tourwinnaar Tadej Pogacar en Jan Tratnik. Op de Olympische Spelen van Tokio veroverde hij het goud op de tijdrit. Daarna zegevierde de Sloveen nog in de Ronde van Spanje.