Van Aert wint door bonificatieseconden Ronde van Groot-Brittannië

Wout van Aert heeft de zeventiende editie van de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Belg won in de achtste en laatste rit de massasprint en met de gewonnen bonificatieseconden reed hij de Brit Ethan Hayter uit de leiderstrui.

Hayter en Van Aert waren de smaakmakers van de ronde. De renner van Jumbo-Visma won de eerste, de vierde en de zesde rit, de Brit was de beste in de vijfde etappe en won met Ineos de ploegentijdrit.

Daardoor had de Britse renner een minieme voorsprong van 0.04 seconde.

In de finale van de slotetappe zat Van Aert in het wiel van Mark Cavendish en Hayter daar wat achter. André Greipel leek de lachende vierde te worden, maar in de sprint bleef Van Aert Griepel en Cavendish voor.