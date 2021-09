Crash betekent einde GP Monza voor Verstappen en Hamilton, Ricciardo wint

De wagen van Max Verstappen is bovenop die van Lewis Hamilton terechtgekomen - EPA

De Grote Prijs van Italië, de veertiende race van het Formule 1-jaar, is voor Max Verstappen in een debacle geëindigd. Het 'goede nieuws' voor de leider in de WK-stand is dat dat gebeurde na een crash met rivaal Lewis Hamilton, die ook niet verder kon op het circuit van Monza. Hamilton was na een pitstop teruggekeerd op de baan en kwam daar meteen de aanstormende Verstappen tegen. De Nederlandse Red Bull-coureur raakte aan de binnenkant van de tweede bocht op de curbs terecht, waarna zijn auto gelanceerd werd en bovenop die van de titelverdediger terechtkwam. 'Geen ruimte' De Nederlander stapte direct uit, terwijl Hamilton nog probeerde om met zijn Mercedes onder de Red Bull uit te komen. De Brit slaagde er echter niet in zijn zwaar beschadigde wagen uit de grindbak te rijden.

Lewis Hamilton stapt uiteindelijk ook uit zijn gecrashte bolide - Pro Shots

De twee titelrivalen moesten lopend terug naar de pits. "Hij gaf me geen ruimte", zei Verstappen tegen Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull, bij terugkeer in de pitbox. Beluister hieronder het radioverslag van de crash van Verstappen en Hamilton

De raceleiding liet weten het incident tussen Verstappen en Hamilton te onderzoeken na de race, die uiteindelijk gewonnen werd door Daniel Ricciardo van McLaren. Het was de eerste zege voor de Britse renstal sinds november 2012, toen Jenson Button de Grand Prix van Brazilië op zijn naam schreef. Voor Ricciardo is het de achtste grand-prixzege in zijn carrière en de eerste sinds zijn overwinning in Monaco in 2018, toen nog in Red Bull-dienst. De feestvreugde bij McLaren werd vergroot door de tweede plaats van Lando Norris. Valtteri Bottas verzachtte het leed in het Mercedes-kamp enigszins door als nummer drie op het podium te komen. Hij profiteerde van een tijdstraf van vijf seconden voor Sergio Pérez, die in zijn Red Bull als derde de finish passeerde.

De trotse Daniel Ricciardo tijdens de huldiging - Pro Shots

Verstappen heeft in het WK-klassement nog altijd vijf punten voorsprong op de zevenvoudig wereldkampioen. Vorige week was de Nederlander op Zandvoort de beste in de Dutch GP. Zaterdag ook al een tikkie Hamilton had zaterdag ook al een tikkie te verwerken gekregen in de sprintrace, waarin hij na een slechte start niet verder kwam de vierde plaats en dus buiten de punten bleef. Verstappen daarentegen reed vanaf de derde startplaats naar de tweede stek in de eindrangschikking, goed voor twee punten in de strijd om de wereldtitel. De leider in de WK-stand, met een gaatje van punten naar titelhouder Hamilton, had aan die tweede plaats bovendien poleposition overgehouden, omdat Bottas, de winnaar van de sprintrace, vanwege een motorwissel al eerder naar de laatste startrij was verbannen. Bij de start van de grand prix werd Verstappen echter afgetroefd door Ricciardo, zijn voormalige teamgenoot bij Red Bull die nu voor McLaren uitkomt. De Nederlander kreeg vervolgens in bocht vier een aanval te verduren van de naar positie drie opgeschoven Hamilton, die daarbij even van de baan raakte. "Hij drukte me uit de bocht", klaagde de Brit over de boordradio.

Daniel Ricciardo (linksvoor) troeft Max Verstappen (rechts) af bij de start - Pro Shots

Ook Verstappen liet zich horen, maar dat ging over de problemen die hij kende om Ricciardo van de kop te verdrijven. "Het is moeilijk om dichterbij te komen", merkte hij op. Ook de DRS bood geen soelaas voor de Nederlander, die rondenlang op een kleine seconde bleef hangen. Dramatische pitstop Verstappen De op mediums rondracende Verstappen reed wel langzaam maar zeker weg bij de op harde banden gestarte Hamilton. Die had echter nog softs achter de hand voor later in de wedstrijd. Na 23 ronden gaf Ricciardo vrijwillig de leiding uit handen door de pit op te zoeken om harde banden onder zijn wagen te laten monteren. Een rondje later volgde Verstappen, maar daar ging het helemaal mis. Maar liefst elf seconden stond hij stil - waar onder de drie tellen gebruikelijk is voor het Red Bull-team - waarna de koploper-voor-even op de tiende plaats in het veld terugkeerde. Nadat ook Norris naar binnen was geweest, had Hamilton plots de koppositie in handen. Voor hem het sein om ook van bandsoort te veranderen. Nog geen minuut na die wissel was zijn race echter voorbij. Net als die van Verstappen dus. Ricciardo terug aan kop Nadat de safety car weer ruim baan had gemaakt, reed Ricciardo weer vooraan. Achter de 32-jarige Australiër volgde zijn teamgenoot Norris nadat die in een chicane via een manoeuvre over het gras Charles Leclerc (Ferrari) te grazen had genomen. Ondertussen was de achterin begonnen Bottas opgerukt naar de vierde plaats, in de wetenschap dat de vlak voor hem rijdende Pérez een straf van vijf seconden aan zijn broek had.

Daniel Ricciardo drinkt na zijn zege zijn schoen leeg op het podium - EPA