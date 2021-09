Crash betekent einde GP Monza voor Verstappen en Hamilton

De Grote Prijs van Italië, de veertiende race van het Formule 1-jaar, is voor Max Verstappen in een debacle geëindigd. Het 'goede nieuws' voor de leider in de WK-stand is dat dat gebeurde na een crash met rivaal Lewis Hamilton, die ook niet verder kon op het circuit van Monza.

Hamilton was na een pitstop teruggekeerd op de baan en kwam daar meteen Verstappen tegen. De Nederlandse Red Bull-coureur raakte aan de binnenkant van de tweede bocht op de curbs terecht, waarna zijn auto gelanceerd werd en bovenop die van Hamilton terechtkwam.

'Geen ruimte'

De Nederlander stapte direct uit, terwijl Hamilton nog probeerde om met zijn Mercedes onder de Red Bull uit te komen. De Brit slaagde er echter niet in zijn zwaar beschadigde wagen uit de grindbak te rijden. De twee titelrivalen moesten lopend terug naar de pits. "Hij gaf me geen ruimte", zei Verstappen tegen Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull, bij terugkeer in de pitbox.

De raceleiding liet weten het incident tussen Verstappen en Hamilton na de race te onderzoeken.

Verstappen heeft in het WK-klassement 5 punten voorsprong op de zevenvoudig wereldkampioen. Vorige week was de Nederlander op Zandvoort de beste in de Dutch GP.