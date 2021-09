Van der Poel kijkt terug op drama Tokio: 'Niet verteld dat plankje weg zou zijn'

Van der Poel wist niet dat plankje weg zou zijn in Tokio: 'Dat is mij niet verteld' - NOS

Bekijk hieronder de val van Mathieu van de Poel tijdens de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio.

"Ik stuurde naar beneden met het idee dat daar een plank zou liggen zoals tijdens de verkenning", legt Van der Poel uit. "Het is mij ook niet verteld dat het plankje zou worden weggehaald tijdens de wedstrijd. Er werd een avond eerder wel over gesproken en toen werd gezegd dat het plankje bij het testevenement weg was, maar ik had niet begrepen dat het tijdens de olympische wedstrijd ook zou worden weggehaald. Het was echt miscommunicatie."

Na een sprong over een rotsblok belandde hij hard op zijn voorwiel, waarop hij voorover tegen de grond kwakte. Zijn fiets vloog door de lucht. Van der Poel zelf belandde in struikgewas langs de kant. Tijdens een testwedstrijd en bij de parcoursverkenning lag op dat stuk van het parcours een plankje.

Ruim een maand na zijn zware valpartij tijdens de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio kwam Mathieu van der Poel zondagmiddag weer in actie, maar voor de start van de Antwerp Port Epic blikte de wielrenner van Alpecin-Fenix voor het eerst terug op zijn veelbesproken val tijdens de Olympische Spelen.

Van der Poel hard onderuit in begin olympische mountainbikerace - NOS

Op de CT-scan en een röntgenfoto waren geen breuken te zien, maar de 26-jarige wielrenner kwam na Tokio niet meer in actie, omdat hij te veel last had van zijn rug. Van der Poel moest zich afmelden voor de WK mountainbike en de Benelux Tour. Volgens zijn ploeg dateerden de rugklachten echter al van vóór de Olympische Spelen.

"Ik ben redelijk op de sukkel geweest met mijn rug", zegt Van der Poel. "Ik denk wat overbelasting, waardoor er vocht tussen de wervels is gekomen. Dat is onaangenaam met fietsen, maar ik heb nu een week redelijk kunnen trainen. Daarvoor was het meer rondfietsen, maar na een zware training speelt het wel weer op."

Wel of geen WK?

En dus gebruikt Van der Poel de koers in Antwerpen om te kijken of het nut heeft om de rest van het seizoen (met de WK wielrennen op 26 september en Parijs-Roubaix op 3 oktober) af te maken.

"Ik ben nog niet zeker van de WK. Ik wil alleen gaan als ik daar wat heb te zoeken en niet om na 200 kilometer te worden gelost. Dan kan ik beter de tijd nemen om mijn rug honderd procent te laten genezen."