Wielrenner Jakobsen keert woensdag terug naar Nederland

Fabio Jakobsen mag woensdag het ziekenhuis in Polen verlaten. Precies een week na zijn zware val in de Ronde van Polen wordt de 23-jarige wielrenner met een medische vlucht naar Nederland gebracht.

"Een week geleden dachten we dat hij dood zou gaan", zegt ploegleider van Deceuninck-QuickStep Patrick Lefevere. "Het is fantastisch nieuws dat hij nu naar Nederland kan, om dichter bij zijn familie te kunnen zijn."

Jakobsen zal in het universitair ziekenhuis van Leiden verder werken aan zijn revalidatie, die lange tijd in beslag zal nemen.

Valpartij

De Nederlandse sprinter was in de eerste etappe van de Poolse koers het grootste slachtoffer van een valpartij, die veroorzaakt werd door Dylan Groenewegen. De Nederlands kampioen vloog over de hekken en verbrijzelde bij zijn val onder meer het gehemelte en de luchtpijp en liep vele botbreuken in zijn gezicht op.

Jakobsen onderging in Polen een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht en werd twee dagen in een kunstmatige coma gehouden. Eerder meldde ploegarts Yvan Vanmol dat de Nederlands kampioen een lange periode van revalidatie wacht. De verwachting dat hij terug kan keren in de topsport zou reëel zijn, volgens hem.