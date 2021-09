Italiaan Bagnaia pakt in Aragón eerste overwinning MotoGP

Bagnaia was van poleposition gestart en werd na 23 foutloze rondes als winnaar afgevlagd. De Italiaan was dit seizoen al drie keer als tweede geëindigd.

Francesco Bagnaia heeft zijn eerste overwinning geboekt in de MotoGP. De 24-jarige coureur van Ducati won zondagmiddag de Grote Prijs van Aragón na een meeslepend gevecht met achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez. De Spanjaard deed in de laatste rondes over Motorland Aragón de ene na de andere aanval, maar Bagnaia wist die allemaal te pareren.

Geen punten Bendsneyder

Een week nadat hij een middenhandsbeentje had gebroken, heeft de Spaanse motorcoureur Raúl Fernández de Grote Prijs van Aragón in de Moto2 gewonnen. De nummer twee van het WK-klassement was op Motorland Aragón een klasse apart. Fernández (20) boekte zijn vijfde overwinning van dit seizoen.

Bo Bendsneyder, die tijdens de derde vrije training hard was gecrasht, haalde de finish niet. De Nederlandse coureur bleef op veertig WK-punten staan.