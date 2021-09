Automobilist rijdt ruim tien kilometer met lekke banden

Een automobilist heeft in de Hoeksche Waard ruim tien kilometer met twee lekke banden gereden. Dat meldt de politie, die de automobilist vond door het spoor op het beschadigde asfalt te volgen.

Volgens de politie begon het spoor bij een tunnel bij 's-Gravendeel. De bestuurder is vervolgens elf kilometer doorgereden tot aan Strijen. Daar vonden ze de auto en de oorzaak van alle problemen: een personenauto met twee compleet weggereden voorbanden.

"Maar hoe deze bestuurder nu aan die lekke banden is gekomen is nog niet duidelijk, dat moet later blijken", zegt een woordvoerder van de politie tegen de regionale omroep Rijnmond.

De bestuurder is niet aangehouden. Waarom de automobilist is doorgereden is onduidelijk. Ook is niet bekend hoe groot de schade aan het wegdek is.