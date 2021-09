Landskampioen Inter verspeelt punten bij Sampdoria, Ihattaren hele duel op de bank

Internazionale heeft voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi, met verdediger Stefan de Vrij de hele wedstrijd in het veld, moest in Genua tegen Sampdoria genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2.

De regerend landskampioen nam tot twee keer toe de leiding, maar de thuisploeg kwam steeds terug.

Bij Sampdoria bleef Mohamed Ihattaren op de bank zitten. Juventus nam de 19-jarige Utrechter onlangs over van PSV en verhuurde hem direct aan Sampdoria.

Inter was het seizoen begonnen met overwinningen op Genoa (4-0) en Hellas Verona (1-3). De landskampioen ontvangt woensdag Real Madrid bij de start van de Champions League.