Vrouwen Ajax en PSV verspelen punten bij laagvliegers ADO en Excelsior

In Rotterdam waren de eerste kansen van de wedstrijd voor PSV, maar toch was het Excelsior dat na bijna tien minuten voetballen op voorsprong kwam. Angela Versluis zette met een mooie stiftbal de 1-0 op het scorebord.

PSV en Ajax hebben in jacht op titelverdediger en koploper FC Twente dure punten laten liggen in de Eredivisie Vrouwen. PSV bleef bij hekkensluiter Excelsior steken op 3-3 en Ajax kwam in Den Haag niet tot scoren tegen ADO: 0-0. Om 16.45 uur komt FC Twente nog in actie tegen PEC Zwolle.

Ellouzi was daarna wel verantwoordelijk voor de assist bij de gelijkmaker. Haar voorzet werd door Lieve van Vliet koel afgemaakt. Anika Rodriguez zette PSV vlak voor tijd weer op voorsprong, maar Niki Ridder maakte in de laatste minuten de 3-3 uit een corner. Daarmee pakte ADO het eerste puntje van het seizoen.

Ajax begon gehavend aan het duel met ADO, want in de warming-up raakte keepster Lize Kop geblesseerd. Ze werd vervangen door Isa Pothof die een uitstekende wedstrijd keepte en haar doel schoon kon houden.

Grootste kans van de wedstrijd was voor Victoria Pelova in de eerste helft, maar de inzet van de middenveldster van Ajax belandde hard op de paal. Ook Chasity Grant probeerde het voor Ajax en Kirsten van de Westeringh was gevaarlijk voor ADO Den Haag.

Toch was de ruststand 0-0 en ook in de tweede helft waren er kansen voor beide ploegen. Pothof redde goed op een poging van Van de Westeringh en Sherida Spitse probeerde het nog een keer met een schot dat net overging. Pelova was in de slotfase weer gevaarlijk, maar ADO-keepster Barbara Lorsheyd wist de poging te neutraliseren.

Om 16.45 uur spelen FC Twente en PEC Zwolle de laatste wedstrijd in de derde speelronde.