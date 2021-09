NEC 75 minuten met man meer, maar Willem II houdt stand (0-0)

Met centrale verdediger Nikolaos Michelis in de ploeg voor spits Wriedt waren de intenties van Willem II in de tweede helft duidelijk: met een man minder het punt uit het vuur slepen.

Brondeel was al de vervanger van de op zaterdag op de training geblesseerd geraakte Timon Wellenreuther, waardoor de 20-jarige Connor van den Berg plots zijn opwachting moest maken. Immers, de ontevreden Robbin Ruiter, die het seizoen nog in de basis begon, ontbrak eveneens.

Debutant Van den Berg onderscheidde zich met een redding op een inzet van Okita, die richting de slotfase uit een corner ook nog eens de lat trof. Kort daarvoor zette invaller Max Svensson namens Willem II keeper Mattijs Branderhorst een keer aan het werk.

Toch was het NEC dat logischerwijs de klok sloeg in een kolkend Goffert-stadion, maar de ploeg van Rogier Meijer kon het overwicht niet omzetten in een goal, ook omdat Okita in blessuretijd nogmaals de lat raakte.

Beide ploegen staan na het behaalde punt nu op zeven punten uit vier wedstrijden.