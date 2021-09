Deelnemers aan woonprotest verzamelen zich in Amsterdam

Tegenstanders van het huidige woonbeleid verzamelen zich in Amsterdam voor het woonprotest. Ze spreken zich uit tegen de exploderende huizenprijzen, de stijgende huren in de vrije sector en het tekort aan sociale huurwoningen.

Het protest is om 14.00 uur in het Amsterdamse Westerpark begonnen, later op de dag lopen de betogers naar de Dam. Eerder was de bedoeling om de betoging op de Dam te houden. Door de verwachte drukte werd in overleg met de gemeente besloten om de demonstratie te verplaatsen.

In het Westerpark werd rond 13.30 uur gesoundcheckt voor het protest.