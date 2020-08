Bonfrère moet uitingen over 'verkocht' WK-duel Nigeria rectificeren

Voormalig assistent-bondscoach Jo Bonfrère van Nigeria moet zijn uitlatingen over matchfixing rectificeren, heeft de rechtbank in Arnhem geoordeeld in een kort geding. Dat was aangespannen door Clemens Westerhof, de voormalig bondscoach van het Afrikaanse land. Die wil dat zijn naam gezuiverd wordt, omdat hij naar eigen zeggen aan de slag kan als technisch directeur van de Nigeriaanse voetbalbond.

De 74-jarige Bonfrère had op de Nigeriaanse sportzender Brila FM gesuggereerd dat Westerhof de wedstrijd Nigeria-Italië tijdens het WK van 1994 in de VS had verkocht voor 100.000 dollar. Nigeria verloor dat duel na verlenging met 2-1. De inmiddels 80-jarige Westerhof was destijds bondscoach, Bonfrère zijn assistent.

Bonfrère zegt dat zijn woorden zijn verdraaid, maar volgens de rechter is dat ongeloofwaardig. Zo wordt in diverse Nigeriaanse media bericht over de uitspraken. Bovendien vindt de Arnhemse rechtbank dat concrete feiten over de vermeende matchfixing ontbreken. "Daarom heeft de voormalig assistent de oud-bondscoach beschadigd in zijn eer en goede naam en dat is onrechtmatig."

Westerhof reageerde twee weken geleden woedend op de uitlatingen: