'Snel optrekken' levert international Tuinstra twee transfers in vier maanden op

In april een contract tekenen bij je nieuwe Duitse club en enkele maanden later alweer een handtekening zetten onder een verbintenis in Turkije. Zonder ook maar één bal te hebben geslagen in Duitse dienst. Het is het verhaal van volleybalinternational Bennie Tuinstra, die zich bij het Nederlandse team nadrukkelijk in de kijker heeft gespeeld.

Op 7 april zette de 20-jarige Tuinstra zijn handtekening onder een contract bij Helios Grizzlys Giesen, dat uitkomt in de Duitse Bundesliga. Maar na het EK volleybal meldt Tuinstra zich bij de Turkse topclub Ziraat Bankasi uit Ankara.

Meteen 'ja' gezegd

"Ik stond een paar weken terug op het vliegveld, toen Joop Alberda naar me toe kwam met Ankara. Hij vroeg of ik daarheen zou willen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken, ik heb meteen gezegd dat ik dat graag wil doen", vertelt Tuinstra, die zich met Oranje voorbereidt op de achtste finales van het EK.

En zo vertrok Tuinstra zonder het shirt van Giesen te hebben gedragen alweer uit Duitsland. "Ze waren er niet blij mee, maar ze snapten mijn keuze ook. Ik heb me natuurlijk heel snel ontwikkeld en bij zo'n club (Ziraat Bankasi) kun je je sneller ontwikkelen dan bij Giesen. Dat zagen zij ook in."