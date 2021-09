COC-kantoor in Rotterdam beklad met anti-lhbti-leuzen

Het kantoor van lhbti-belangenvereniging COC in Rotterdam is vannacht beklad met anti-lhbti-leuzen. "Het kan niet anders dan dit te maken heeft met de oprichting van de Roze Kameraden", zegt voorzitter Arjan Beune tegen de regionale omroep Rijnmond.

In augustus werd de gevel van een sportschool in Rotterdam beklad met vergelijkbare leuzen. De sportschool is van de oprichter van de Roze Kameraden, de kort voor het incident opgerichte Feyenoord-supportersvereniging van lhbti'ers. Ook werd er bij de sportschool brand gesticht. Het COC riep toen Feyenoord op om de brandstichting en bekladding te veroordelen.

De teksten op het kantoor komen volgens Beune overeen met de bekladdingen op de gevel van de sportschool. "Verder zijn er afkortingen die verwijzen naar kankerhomo's." Beune heeft vanmorgen aangifte gedaan van vernieling en intimidatie. "Ik ben vooral boos en verdrietig. Boos omdat dit gebeurt en verdrietig omdat we nog zo'n lange weg te gaan hebben."

In gesprek

De voorzitter benadrukt dat het COC achter de Roze Kameraden blijft staan. "We staan er nog steeds volledig achter. We moeten binnenkort echt met de clubs en de gemeente in gesprek hoe we hier om mee moeten gaan. Want het gaat niet alleen om Feyenoord. Er zijn genoeg mensen die als ze uit de kast willen komen stoppen met sporten, omdat lhbti'ers gewoon niet geaccepteerd worden. Dat moet echt veranderen."

De politie zegt de zaak uiterst serieus te nemen en doet onderzoek. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt", zegt een woordvoerder. "We roepen dan ook getuigen en iedereen die hier meer over weet zich te melden." De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de bekladdingen bij het COC-kantoor en de sportschool.