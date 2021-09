Ministers overleggen in Catshuis over coronamaatregelen

Een deel van het demissionaire kabinet praat vanmiddag in de ambtswoning van premier Rutte met het Outbreak Management Team over nieuwe coronaversoepelingen. Er wordt onder meer gekeken of de anderhalvemeterregel afgeschaft kan worden en of er op meer plekken een verplicht coronatoegangsbewijs moet komen. Ook wordt gesproken over de mondkapjesplicht en over de vraag of er meer mogelijk is voor de evenementenbranche en de nachthoreca.

Aanstaande dinsdagavond maken premier Rutte en minister Hugo de Jonge op een persconferentie bekend hoe ver de versoepelingen gaan en of de coronacheckapp vaker getoond moet worden. De versoepelingen en de extra maatregel zouden ingaan op zaterdag 25 september.

Bij het vooroverleg in het Catshuis vandaag zullen de deskundigen van het Outbreak Management Team zeggen wat de gevolgen van versoepelingen zijn voor het aantal besmettingen en de druk op de zorg. Het overleg begint om 13.00 uur.

Geduld

Minister De Jonge heeft de afgelopen weken al meerdere keren gezegd dat hij hoopt op de afschaffing van bijvoorbeeld de anderhalvemeterregel. 85 procent van de Nederlanders heeft minstens één prik ontvangen en het geduld met de beperkende regels raakt op. "De rek is eruit," zei De Jonge keer op keer.

Als de anderhalvemeterregel verdwijnt, zou wel op meerdere plekken net als in Frankrijk verplicht een coronatoegangsbewijs getoond moeten worden. Het kabinet denkt daarbij aan de horeca, allerlei uitgangsgelegenheden en kunst- en cultuurvoorstellingen.

De evenementenbranche en de nachthoreca hopen vurig op versoepelingen. Gisteren gingen tienduizenden mensen, in tien verschillende steden, de straat om het kabinet aan te sporen de evenementensector verder te heropenen.

Mondkapjesplicht

Het ziet er niet naar uit dat het kabinet net als de Deense regering met alle coronamaatregelen stopt. "We zijn nog niet off the hook", zei De Jonge vrijdag nog. Hij benadrukte ook de nadelen aan het opheffen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Hij zei dat niet moet worden onderschat dat veel mensen zich daardoor extra kwetsbaar zullen voelen in trein, tram en bus. "Dan denk ik aan mensen met een zwakke immuunrespons - die wel gevaccineerd zijn, maar bij wie dat misschien minder goed aanslaat. Zij zullen er niet zo blij mee zijn dat ze tegen iemand aangeplakt staan die de hele tijd in hun nek staat te 'aerosolen'."